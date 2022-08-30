انتهت في الدوري – الإسماعيلي (0)-(1) الجيش.. فوز الطلائع

مباشر صراع البقاء – المحلة ضد الاتحاد.. المصري أمام المقاولون.. الجونة يواجه بيراميدز

تشكيل الدوري – أموتو يقود هجوم المصري.. وعمر فايد أساسي مع المقاولون لأول مرة

تشكيل الدوري – رباعي في هجوم المحلة من أجل البقاء.. وخماسي في وسط الاتحاد