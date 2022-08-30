انتهت في الدوري – الإسماعيلي (0)-(1) الجيش.. فوز الطلائع
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 18:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز طلائع الجيش بهدف دون رد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الجيش بهدف دون رد
ق 34: جووول عبد الرحمن شيكا والأول للجيش
انطلاق المباراة
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