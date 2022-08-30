بتحكيم نسائي لأول مرة في الدوري.. تعادل سموحة أمام فاركو بنفس نتيجة الدور الأول

حسم التعادل السلبي مواجهة سموحة ضد فاركو على استاد الإسكندرية في الجولة 34 الختامية من مسابقة الدوري المصري.

وكانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بنفس النتيجة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ورفع سموحة رصيده إلى 47 نقطة ليختتم موسم الدوري في المركز السادس، بينما فاركو في موسمه الأول بالدوري في المركز الثامن بـ 42 نقطة.

وأدارت شاهندة المغربي لقاء سموحة وفاركو كأول محكمة بمباراة في تاريخ مسابقة الدوري.

وبدأ اللقاء سريعا بتسديدة مباغتة من شكري نجيب في الدقيقة التاسعة من على حدود منطقة الجزاء ولكن تصدى لها عمر صلاح حارس سموحة بنجاح.

وكاد فاركو أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 12 بتسديدة من عبد الله بكري من ركلة حرة ولكن ارتدت من القائم الأيمن.

وحول محمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو تسديدة قوية من مروان حمدي في الدقيقة 17 إلى ركلة ركنية.

وانحصر اللعب في منتصف الملعب في الشوط الثاني دون خطورة حقيقية على المرميين.

وألغت شاهندة المغربي هدفا لسموحة في الدقيقة 81 بعد أن ارتدت الكرة من سعيد وسجلها رجب نبيل برأسية داخل الشباك.

وتم إلغاء الهدف بسبب تدخل من أحمد جمال على شيكا حارس مرمى فاركو.