بتحكيم نسائي لأول مرة في الدوري.. تعادل سموحة أمام فاركو بنفس نتيجة الدور الأول

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 18:33

كتب : FilGoal

صورة تقرير سموحة ضد فاركو

حسم التعادل السلبي مواجهة سموحة ضد فاركو على استاد الإسكندرية في الجولة 34 الختامية من مسابقة الدوري المصري.

وكانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بنفس النتيجة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ورفع سموحة رصيده إلى 47 نقطة ليختتم موسم الدوري في المركز السادس، بينما فاركو في موسمه الأول بالدوري في المركز الثامن بـ 42 نقطة.

أخبار متعلقة
ليلة وداع الحاوي.. الأهلي ينهي الدوري برباعية أمام سيراميكا كليوباترا رأفت خليل يسجل أولى أهدافه مع الأهلي.. وحمزة علاء يظهر في الدوري كرة يد - بمشاركة قطبي مصر.. الكشف عن قرعة دوري أبطال إفريقيا تشكيل الدوري - غياب مهند لاشين مع طلائع الجيش.. وفريق كامل جديد لـ الإسماعيلي

وأدارت شاهندة المغربي لقاء سموحة وفاركو كأول محكمة بمباراة في تاريخ مسابقة الدوري.

وبدأ اللقاء سريعا بتسديدة مباغتة من شكري نجيب في الدقيقة التاسعة من على حدود منطقة الجزاء ولكن تصدى لها عمر صلاح حارس سموحة بنجاح.

وكاد فاركو أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 12 بتسديدة من عبد الله بكري من ركلة حرة ولكن ارتدت من القائم الأيمن.

وحول محمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو تسديدة قوية من مروان حمدي في الدقيقة 17 إلى ركلة ركنية.

وانحصر اللعب في منتصف الملعب في الشوط الثاني دون خطورة حقيقية على المرميين.

وألغت شاهندة المغربي هدفا لسموحة في الدقيقة 81 بعد أن ارتدت الكرة من سعيد وسجلها رجب نبيل برأسية داخل الشباك.

وتم إلغاء الهدف بسبب تدخل من أحمد جمال على شيكا حارس مرمى فاركو.

الدوري المصري فاركو سموحة
نرشح لكم
تقرير مغربي: بيراميدز يتم إتفاقه مع ظهير الجيش الملكي البترولي بانتظار الآخرين.. البنك الأهلي ينهي سابعا بالتعادل مع إنبي مباشر في الدوري – الإسماعيلي (0)-(0) طلائع الجيش.. انطلاق المباراة ليلة وداع الحاوي.. الأهلي ينهي الدوري برباعية أمام سيراميكا كليوباترا الثاني في ثلاث مباريات.. ميكيسوني يهز شباك سيراميكا رأفت خليل يسجل أولى أهدافه مع الأهلي.. وحمزة علاء يظهر في الدوري تشكيل الدوري - غياب مهند لاشين مع طلائع الجيش.. وفريق كامل جديد لـ الإسماعيلي خبر في الجول – فاركو يفعل بند ضم صبحي من الزمالك.. وموقف ثنائي الأبيض
أخر الأخبار
تقرير مغربي: بيراميدز يتم إتفاقه مع ظهير الجيش الملكي 6 دقيقة | ميركاتو
البترولي بانتظار الآخرين.. البنك الأهلي ينهي سابعا بالتعادل مع إنبي 11 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري – الإسماعيلي (0)-(0) طلائع الجيش.. انطلاق المباراة 27 دقيقة | الكرة المصرية
بتحكيم نسائي لأول مرة في الدوري.. تعادل سموحة أمام فاركو بنفس نتيجة الدور الأول 29 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0) - (0) ساسولو.. ركلة جزاء ضائعة 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليلة وداع الحاوي.. الأهلي ينهي الدوري برباعية أمام سيراميكا كليوباترا 32 دقيقة | الكرة المصرية
الثاني في ثلاث مباريات.. ميكيسوني يهز شباك سيراميكا 44 دقيقة | الكرة المصرية
رأفت خليل يسجل أولى أهدافه مع الأهلي.. وحمزة علاء يظهر في الدوري 46 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 3 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث 4 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش