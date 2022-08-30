ليلة وداع الحاوي.. الأهلي ينهي الدوري برباعية أمام سيراميكا كليوباترا

اختتم الأهلي مبارياته في مسابقة الدوري بانتصار كبير على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف دون مقابل على استاد الأهلي We السلام.

وأنهى الأهلي الدوري برصيد 70 نقطة في المركز الثالث، بينما سيتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الـ12 برصيد 37 نقطة.

سجل للأهلي أحمد سيد غريب ورامي ربيعة ولويس ميكيسوني ورأفت خليل.

التشكيل

عاد محمد عبد المنعم للتشكيل الأساسي للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.

وقاد الثنائي شادي حسين ومصطفى سعد "ميسي" تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في الجولة الأخيرة.

الأحداث

دخل لاعبو الأهلي إلى ملعب المباراة مع قمصان "شكرا يا حاوي" لتوديع أسطورة الأحمر وليد سليمان الذي سيختتم مسيرته الكروية اليوم.

سيطر الأهلي على بداية المباراة دون خطورة على المرمى لتأتي أول فرصة في المباراة عن طريق أحمد عبد القادر بعد 25 دقيقة بعد توغل داخل منطقة الجزاء وتسديدة جاءة بجوار القائم.

رد بعدها سيراميكا كليوباترا عن طريق باسم مرسي الذي سدد في الدقيقة 27 وتصدى لها مصطفى شوبير.

الدقيقة 35 شهدت أول أهداف المباراة عن طريق أحمد سيد غريب بعد تمريرة من أحمد عبد القادر لينفرد بالمرمى ويسدد على يمين عامر عامر.

الهدف هو الثالث لأحمد سيد غريب في الدوري هذا الموسم خلال سبع مباريات مع الأهلي.

حاول سيراميكا إدراك التعادل فلعب محمد إبراهيم عرضية إلى رأس باسم مرسي الذي لعبها فوق العارضة لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وأجرى فريق سيراميكا كليوباترا ثلاث تغييرات بين الشوطين بدخول مصطفى بهاء وعلاء عطا وكوامي بونسو في مكان باسم مرسي ومصعب البطاط ومحمد حسن.

قبل أن يدخل صالح جمعة في مكان محمود البدري مع الدقيقة 56.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 63 بعد عرقلة كوامبي بونسو لأحمد سيد غريب.

قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويقرر إشهار البطاقة الحمراء.

ونجح رامي ربيعة في تسجيلها بنجاح على يسار عامر عامر وهو الهدف الرابع له في الموسم في 27 مباراة.

دخل بعدها محمد محمود ورأفت خليل في مكان أحمد سيد غريب وأحمد عبد القادر.

وفي الدقيقة 72 أرسل كريم فؤاد كرة طولية إلى لويس ميكيسوني الذي راوغ عامر عامر وأسكن الكرة الشباك.

وأصبح ذلك الهدف هو الثاني للاعب الموزمبيقي في آخر ثلاث مباريات خاضها مع الأهلي في الدوري.

وخلال الموسم الجاري من الدوري سجل اللاعب صاحب الـ27 عاما خمسة أهداف بما فيهم هدف اليوم، وصنع هدفا وحيدا.

دخل بعدها الحارس حمزة علاء للمرة الأول في الدوري في مكان مصطفى شوبير، وأقحم أحمد سامي شريف دابو في مكان مصطفى سعد.

ووقع البديل رأفت خليل على الهدف الرابع للأهلي بعد تمريرة من محمد محمود وتسديدة يسارية قوية سكنت الشباك في الدقيقة 79.

الهدف هو الأول للاعب الشاب مع الأهلي.

دخل بعدها علي عمرو ومحمد أحمد شرقية في مكان محمد عبد المنعم ولويس ميكيسوني.

ولم تسفر المباراة عن جديد ليحقق الأهلي انتصاره الـ20 في الدوري وينهي الدوري في المركز الثالث.