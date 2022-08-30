الثاني في ثلاث مباريات.. ميكيسوني يهز شباك سيراميكا
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 18:17
كتب : FilGoal
سجل لويس ميكيسوني لاعب الأهلي هدفا للفريق الأحمر في شباك سيراميكا كليوباترا.
لويس ميكيسوني
النادي : الأهلي
ويستضيف الأهلي منافسه سيراميكا كليوباترا في ملعبه WE السلام اليوم الثلاثاء في الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري.
وفي الدقيقة 72 أرسل كريم فؤاد بينية وانطلق ميكيسوني بالكرة وراوغ عامر عامر حارس مرمى سيراميكا قبل أن يسجل في الشباك.
وأصبح ذلك الهدف هو الثاني للاعب الموزمبيقي في آخر ثلاث مباريات خاضها مع الأهلي في الدوري.
وخلال الموسم الجاري من الدوري سجل اللاعب صاحب الـ27 عاما خمسة أهداف بما فيهم هدف اليوم، وصنع هدفا وحيدا.
وخاض ميكيسوني مع الأهلي 28 مباراة بما فيهم لقاء اليوم منذ انضمامه للفريق قادما من سيمبا التنزاني.
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