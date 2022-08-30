رأفت خليل يسجل أولى أهدافه مع الأهلي.. وحمزة علاء يظهر في الدوري
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 18:15
كتب : FilGoal
سجل رأفت خليل لاعب منتخب مصر للشباب والأهلي أولى أهدافه الرسمية مع الفريق الأحمر.
ونجح رأفت خليل في تسجيل أولى أهدافه الرسمية مع الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا.
ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.
ودخل رأفت خليل في الشوط الثاني كبديل، وسجل هدف الأهلي الرابع في المباراة.
وشارك رأفت خليل مع الأهلي في 3 مباريات ببطولة الدوري المصري.
حمزة علاء يظهر في الدوري
كما شارك الحارس الشاب حمزة علاء لأول مرة في الدوري مع الأهلي.
ودخل حمزة علاء الملعب في الشوط الثاني بدلا من مصطفى شوبير.
ليسجل ظهوره الأول في الدوري مع الأهلي في الدوري، بعدما شارك من قبل في بطولة كأس الرابطة المصرية.
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