اسكواش - نور الشربيني تعلن انضمام أسطورة فرنسا لفريقها التدريبي

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 18:13

كتب : FilGoal

نور الشربيني - جريجوري جوتييه - اسكواش

أعلنت نور الشربيني بطلة العالم لرياضة الاسكواش والمصنفة الثانية عالميا انضمام جريجوري جوتييه أسطورة فرنسا في اللعبة إلى فريقها التدريبي.

وكشفت نور عن بدء العمل مع جوتييه بسبب عدم رضاها عن نتائجها الموسم الماضي.

وكان جوتييه -39 عاما- قد خاض بطولات حتى الموسم الماضي قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية.

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وحقق جوتييه لقب بطولة العالم مرة واحدة من أصل خمس مرات وصل فيها إلى النهائي، كما سبق له اعتلاء قمة التصنيف العالمي.

وحصد جوتييه لقب بطولة بريطانيا المفتوحة واحدة من أعرق البطولات، ثلاث مرات من قبل وبنفس العدد حقق بطولة أمريكا المفتوحة.

ومن جانبها كشفت نور الشربيني: "الموسم المضاي كان مزعجا بعض الشيء بالنسبة لي، لم أكن راضية عن معظم النتائج وتحدثت مع أخي عمر برغبتي في تغيير شيء ما".

وأوضحت نور "حققت أهدافي قصيرة المدى في الموسم ولكن ما أزعجني هو الأهداف طويلة المدى ولذلك حان وقت التغيير، وقتها اقترح أخي عليّ جريجوري جوتييه ولم أتردد للحظة ولكن سألته هل هو مستعد لذلك؟".

وتابعت بطلة العالم للاسكواش "جوتييه يستيقظ وينام وهو يفكر في الاسكواش، من الرائع التعلم منه".

واختتمت نور الشربيني تصريحاتها "تحدثت مع فريقي ومع جوتييه والجميع كانوا منفتحين للعمل معا لتحقيق نفس الهدف".

وتبدأ نور الشربيني مشوارها في الموسم الجديد منتصف شهر سبتمبر بخوض منافسات بطولة مصر CIB الدولية أمام الأهرامات.

اسكواش نور الشربيني جريجوري جوتييه
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