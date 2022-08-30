هل تعرف الكثير عن بافيل نيدفيد؟ اختبر معلوماتك
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 17:52
كتب : FilGoal
اللاعب التشيكي الوحيد المتوج بالكرة الذهبية وأحد عظماء يوفنتوس هو بافيل نيدفيد.
فهل تعرف الكثير عن لاعب خط الوسط التشيكي؟
حسنا اختبر نفسك.
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