هل تعرف الكثير عن بافيل نيدفيد؟ اختبر معلوماتك

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 17:52

كتب : FilGoal

بافل نيدفيد

اللاعب التشيكي الوحيد المتوج بالكرة الذهبية وأحد عظماء يوفنتوس هو بافيل نيدفيد.

فهل تعرف الكثير عن لاعب خط الوسط التشيكي؟

حسنا اختبر نفسك.

نيدفيد يوفنتوس التشيك
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