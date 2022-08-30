تشكيل الدوري - غياب مهند لاشين مع طلائع الجيش.. وفريق كامل جديد لـ الإسماعيلي
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 17:52
كتب : FilGoal
أعلن خالد القماش وطارق العشري تشكيلي الإسماعيلي وطلائع الجيش لمباراة الجولة الأخيرة من الدوري المصري.
وغاب مهند لاشين وعلي الفيل عن تشكيل طلائع الجيش، بينما قرر خالد القماش تغيير 11 لاعبا عن التشكيل الذي واجه الأهلي في المباراة السابقة.
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:
حراسة المرمى: عمر رضوان
خط الدفاع: محمود البدري - محمد هاشم - عبد الله محمد - أحمد أيمن
خط الوسط: عمر الوحش - عبد الله السعيد - مروان حمدي - عماد حمدي
خط الهجوم: جان موريل - حازم مرسي
وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: حسن مجدي - خالد سطوحي - مصطفى الزناري - محمد ناصف
خط الوسط: علي حمدي - محمد جابر - عبد الرحمن شيكا
خط الهجوم: علي الزاهدي - كازادي كاسينجو - أحمد سمير
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