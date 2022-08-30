للتعاقد مع سولير.. باريس يحاول استغلال ظروف فالنسيا

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 17:51

كتب : FilGoal

كارلوس سولير - إسبانيا

يحاول باريس سان جيرمان التعاقد مع كارلوس سولير لاعب وسط فالنسيا وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويأتي ذلك بعد التعاقد مع مواطنه الإسباني فابيان رويز من نابولي الإيطالي.

ويستعد باريس لتقديم عرض يتراوح بين 15 و17 مليون يورو نظير خدمات صانع ألعاب الدراويش.

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ويعتبر ذلك أقل كثيرا من قيمة سولير السوقية، ولكن لهذه الصفقة ظروف خاصة.

ينتهي سوق الانتقالات خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما ينتهي عقد سولير في فالنسيا بنهاية الموسم، في يونيو 2023.

ويعني ذلك أن سولير سيكون حرا للتفاوض مع أي من الأندية الراغبة بالتعاقد معه مجانا، اعتبارا من يناير القادم.

أيضا يعاني فالنسيا من وضع مادي سيئ يجبره على إجراء بعض عمليات البيع.

وشارك سولير -25 عاما- في 226 مباراة بقميص فالنسيا، منذ ظهوره مع الفريق الأول عام 2017.

كارلوس سولير الدوري الإسباني الدوري الفرنسي فالنسيا باريس سان جيرمان
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