شالكه يتعاقد مع مدافع ليفربول

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

سيب فان دن بيرج - ليفربول

أعلن شالكه الألماني رسميا عن تعاقده مع مدافع ليفربول الواعد سيب فان دين بيرج على سبيل الإعارة.

ووافق ليفربول على العرض أمس -الإثنين- لتتم الصفقة اليوم -الثلاثاء- بعد توقيع الكشف الطبي.

ويبلغ فان دين بيرج من العمر 20 عاما، وحسم قراره بالانتقال إلى شالكه من بين عدة مرشحين.

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أبرز الأسماء المهتمة بضم اللاعب كان بلاكبرن روفرز في الدرجة الثانية الإنجليزية "تشامبيونشيب".

ولا تتضمن هذه الإعارة أي خيار شراء بنهاية الموسم، أي أن شالكه إذا قرر شراء اللاعب سيضطر لبدء مفاوضات منفصلة مع ليفربول.

وتواجد المدافع الهولندي على مقاعد البدلاء خلال أول 4 مباريات للريدز هذا الموسم.

ولعب فان دين بيرج 4 مباريات مع الفريق الأول منذ انتقاله إليه في 2019 قادما من زفوله مقابل 4.4 مليون جنيه استرليني، حيث قضى الموسم الماضي معارا في صفوف بريستون الذي لعب بقميصه 50 مباراة في جميع المسابقات.

سيب فان دين بيرج الدوري الإنجليزي الدوري الألماني ليفربول شالكه
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