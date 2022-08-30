تشكيل ميلان - 4 تغييرات لـ بيولي أمام ساسولو

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 17:34

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو ميلان بهدف رافائيل لياو

بدأ توماسو بوبيجا أساسيا مع ميلان للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم في مكان ساندرو تونالي أمام ساسولو في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وعاد براهيم دياز للتشكيل الأساسي في مكان دي كاتلاري.

وتواجد سيمون كيير للتشكيل للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي بعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي.

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وجاء تشكيل ميلان كالتالي: .

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: أليساندرو فلورينزي – سيمون كيير – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

الوسط: إسماعيل بن ناصر – توماسو بوبيجا

أمامهما: أليكسس سايليمايكرس - براهيم دياز – رافائيل لياو

الهجوم: أوليفييه جيرو

ويتواجد ميلان في المركز الثاني للدوري الإيطالي برصيد سبع نقاط وهو نفس رصيد نابولي ولاتسيو وأتالانتا وتورينو وروما.

الدوري الإيطالي ميلان ساسولو
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