أتليتكو مدريد يضم ريجيلون

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 17:30

كتب : FilGoal

ريجيلون

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني التعاقد رسميا مع سيرخيو ريجيلون ظهير أيسر توتنام.

وجاء تعاقد أتليتكو مع ريجيلون على سبيل الإعارة، ولا يتضمن التعاقد أحقية الشراء بعد نهاية الموسم.

وسيكون ريجيلون بديلا لرينان لودي الذي انتقل إلى نوتنجهام فورست له على سبيل الإعارة.

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وتواجد الظهير البرازيلي في ملعب سيتي جراوند الخاص بنوتنجهاو فورست لحضور مباراة الفريق أمام توتنام هوتسبير في ختام مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ريجيلون بدأ مسيرته في الغريم ريال مدريد قبل أن ينتقل معارا إلى إشبيلية ثم إلى توتنام في 2020.

ولعب ابن الـ25 عاما 67 مباراة بقميص توتنام، سجل خلالها هدفين وصنع سبعة آخرين.

ريجيلون توتنام أتليتكو مدريد
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