كرة يد - بمشاركة قطبي مصر.. الكشف عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 17:22

كتب : FilGoal

كرة يد - الزمالك - الأهلي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن نتيجة قرعة بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بمشاركة الأهلي والزمالك من مصر.

وتستضيف تونس النسخة 43 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية تم تقسيمهم على مجموعتين.

وتقام بطولة دوري أبطال إفريقيا في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.

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وجاءت نتيجة القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: الزمالك - الإفريقي التونسي - فاب الكاميروني - ريد ستار الإيفواري - مولودية الجزائر

المجموعة الثانية: الأهلي - الترجي التونسي - جي اس كيه الكونغولي - وفاق عين توتة الجزائري - فلاورز البنيني

ولم تقام آخر نسختين من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويعتبر الزمالك الأكثر تتويجا بلقب البطولة برصيد 12 مرة آخرها نسخة 2019.

وحقق الزمالك لقب البطولة أربع مرات من آخر خمس نسخ أقيمت.

بينما حقق الأهلي لقب بطولة 2016 أمام الترجي والتي أقيمت في بوركينا فاسو.

وحصد الأهلي لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري خمس مرات من قبل.

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