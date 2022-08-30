ذا أثليتك: مانشستر سيتي يقترب من مدافع دورتموند
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 17:20
كتب : FilGoal
لا يزال مانشستر سيتي يبحث عن تدعيم دفاعه قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية، وهذه المرة اتجهت أنظار الفريق السماوي إلى بوروسيا دورتموند الألماني.
مانويل اكانجي
النادي : بوروسيا دورتموند
وذكرت شبكة أخبار "ذا أثليتك" أن مانشستر سيتي يسعى لضم مانويل أكانجي مدافع دورتموند ومنتخب سويسرا.
وتقدم مانشستر سيتي بعرض رسمي يبلغ 17.5 مليون يورو لضم المدافع السويسري.
وأكدت الشبكة أن مانشستر سيتي أصبح قريبا من ضم اللاعب قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية غدا الأربعاء.
ويتبقى في تعاقد أكانجي مع دورتموند الموسم الحالي فقط وبعدها يصبح حرا.
وتعاقد مانشستر سيتي في الصيف الجاري مع كل من إيرلينج هالاند وكالفين فيليبس وسيرجيو جوميز و الحارس ستيفان أورتيجا، وخوليان ألفاريز الذي تعاقد معه في الشتاء الماضي وظل معارا مع فريقه ريفيربليت الأرجنتيني.
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