في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 16:28

كتب : أحمد الخولي محمد عبد العظيم

مصطفى فتحي - التعاون

بين العودة إلى السعودية، أو الانضمام لـ الزمالك أو الأهلي، وربما خطوة جديدة تماما في مسيرته رفقة طلائع الجيش، ماذا يخبئ المستقبل لـ مصطفى فتحي؟

صحيفة "سبورت" السعودية، تزعم اقتراب مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي من الانتقال لصفوف الأهلي المصري عن طريق طلائع الجيش.

FilGoal.com يوضح لكم التفاصيل من كافة الأطراف في انتقال مصطفى فتحي والذي يستمر الجدل حوله لما يقارب شهر.

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في البداية يظل اللاعب على ذمة فريق التعاون السعودي والذي انضم له قادما من الزمالك في يناير الماضي.

ولم يستطع مصطفى فتحي الانضمام لمعسكر الفريق السعودي بسبب موقفه من التجنيد في مصر.

موقع "Sportksa" السعودي أشار في الساعات الأخيرة إلى إنه "يبقى توصل الأهلي لاتفاق مع طلائع الجيش من أجل إتمام انتقال مصطفى فتحي للنادي الأحمر بشكل رسمي".

وحسبما علم FilGoal.com فإن رغبة مصطفى فتحي الأولى هي العودة إلى التعاون في السعودية.

مصدر بنادي التعاون السعودي –فضل عدم ذكر اسمه- كشف لـ FilGoal.com قائلا: "لا يوجد أي اتفاق نهائي مع أي نادٍ بشأن مصطفى فتحي، ننتظر حل مشكلته".

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com "مصطفى فتحي يحاول إنهاء أزمته والعودة للسعودية من أجل اللحاق بفريق التعاون".

وأضاف "إذا فشل سفره إلى السعودية فالأولوية لديه ستكون العودة إلى الزمالك من جديد".

وأكمل "إذا لم يفضل الزمالك عودة اللاعب مجددا، حينها سيوافق على عرض الأهلي في حال توافره".

موقف طلائع الجيش

وسبق أن صرّح طارق العشري المدير الفني لـ طلائع الجيش في تصريحات لقناة المحور: "مصطفى فتحي إلى طلائع الجيش؟ احتمال كبير".

وأضاف في حوار سابق مع FilGoal.com: "باختصار كل ما أعرفه هو أن اللاعب لديه موقف تجنيدي فقط لا غير، لا أعرف ما إذا كان سينضم إلينا أو كيف سيدار الامر، لكن إذا كان سيتم تجنيده، الأولوية ستكون لطلائع الجيش".

وأوضح أحمد المهدي مدير الكرة في نادي طلائع الجيش ردا على التقارير التي تربط انتقال اللاعب بفريقه لـ FilGoal.com قائلا: "انضمام مصطفي فتحي إلى طلائع الجيش؟ اللاعب ليس على قوتنا ولا نعرف لماذا تربط التقارير بيننا وبينه، ومن يريد معرفة مصيره عليه أن يسأل ناديه الذي يلعب فيه حاليا (التعاون)، وليس طلائع الجيش".

من ناحية أخرى كشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com موقفه من الصفقة قائلا: "لم نتوصل لاتفاق نهائي حتى الأن مع التعاون السعودي لضم مصطفى فتحي كما أثير خلال الساعات الأخيرة".

الجناح البالغ 28 عامًا خاض 12 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

واحتل التعاون المركز 12 في الدوري السعودي بالموسم الماضي.

وافتتح التعاون الموسم الجاري بالفوز بنتيجة 2-0 على الفتح في الدوري السعودي.

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