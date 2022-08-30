انتهت في الدوري - البنك الأهلي (1)-(1) إنبي.. سموحة (0)-(0) فاركو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي البنك الأهلي ضد إنبي وسموحة ضد فاركو في الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

البنك الأهلي × إنبي

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ق 86 جوووول التعادل لإنبي.. مصطفى شلبي يسجل بالرأس بعد عرضية من علي فوزي

ق5. جووول أول للبنك الأهلي عن كريم بامبو بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من إسحاقو يعقوبو.

بداية المباراة

سموحة × فاركو

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ق 85 شاهندة المغربي تؤكد إلغاء الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو

ق 81 هدف ولكن يلغى حتى إشعار آخر.. مخالفة من أحمد جمال مدافع سموحة لصالح حارس فاركو محمد سعيد شيكا.

ق 37 ركلة حرة لصالح فريق سموحة بالقرب من منطقة جزاء فاركو من جهة اليمين نفذها شريف رضا عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها مروان حمدي براسية مرت أعلى العارضة.

ق 17 تسديدة من مروان حمدي لاعب فريق سموحة من يسار منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد سعيد شيكا من يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

ق 12 الركلة الحرة يسددها عبد الله بكري ولكنها ترتد من القائم الأيمن.

ق 9 تسديدة قوية من شكري نجيب لاعب فريق فاركو من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها الحارس عمر صلاح من أسفل يسار مرماه.

بداية المباراة