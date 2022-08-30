عودة للدوري الإيطالي.. مهاجم بايرن ينتقل إلى بولونيا

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 16:22

كتب : FilGoal

جوشوا زيركزي - بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء انتقال مهاجمه الهولندي جوشوا زيركزي إلى نادي بولونيا الإيطالي.

زيركزي سيعود إلى الدوري الإيطالي، بعدما لعب لفترة قصيرة ضمن صفوف بارما.

واجتاز مهاجم بايرن الكشف الطبي بنجاح في النادي الإيطالي يوم الإثنين، قبل أن يوقع على عقد يربطه بالنادي حتى صيف 2026.

أخبار متعلقة
جوارديولا: هالاند سيتطور أكثر.. وألفاريز أذهلني كلوب يتحدث عن إمكانية ضم لاعب جديد في الوقت المتبقي من فترة الانتقالات وسط أزمة الابتزاز.. رئيس الاتحاد الفرنسي يدعم بوجبا بايرن يدعم منافسه بكأس ألمانيا في أزمته المالية

وتبلغ قيمة الصفقة 8.5 مليون يورو.

واشترط بايرن إبلاغه في حالة تلقي بولونيا لأي عرض لضم اللاعب.

ويحصل بايرن على 50% من نسبة بيع زيركزي مستقبلا.

في الوقت نفسه، أعلن بايرن إعارة مهاجمه الكرواتي الشاب جابرييل فيدوفيتش إلى فريق فيتيس الهولندي لمدة موسم.

جوشوا زيركزي بايرن ميونيخ بولونيا
نرشح لكم
خبر في الجول – فاركو يفعل ضم صبحي من الزمالك.. وموقف ثنائي الأبيض شالكه يتعاقد مع مدافع ليفربول أتليتكو مدريد يضم ريجيلون ذا أثليتك: مانشستر سيتي يقترب من مدافع دورتموند سبورت: جريزمان مفاجأة أرسنال في الانتقالات الشتوية "من بلاد السامبا إلى الساحل الشرقي".. الاتفاق السعودي يتعاقد مع البرازيلي فيتينيو صفقة مئوية جديدة.. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع أنتوني خبر في الجول - نانت الفرنسي مهتم بضم زيزو.. وصعوبات تواجه إتمام التعاقد
أخر الأخبار
خبر في الجول – فاركو يفعل ضم صبحي من الزمالك.. وموقف ثنائي الأبيض 36 ثاتيه | الكرة المصرية
كرة سلة - اتفاقية تعاون بين الأهلي وتورنتو رابترز الكندي دقيقة | الكرة المصرية
غربال حكما لمواجهة السوبر الإفريقي 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
شالكه يتعاقد مع مدافع ليفربول 8 دقيقة | ميركاتو
تشكيل ميلان - 4 تغييرات لـ بيولي أمام ساسولو 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
أتليتكو مدريد يضم ريجيلون 14 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد - بمشاركة قطبي مصر.. الكشف عن قرعة دوري أبطال إفريقيا 22 دقيقة | كرة يد
ذا أثليتك: مانشستر سيتي يقترب من مدافع دورتموند 23 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 3 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث 4 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش