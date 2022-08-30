عودة للدوري الإيطالي.. مهاجم بايرن ينتقل إلى بولونيا
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 16:22
كتب : FilGoal
أعلن نادي بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء انتقال مهاجمه الهولندي جوشوا زيركزي إلى نادي بولونيا الإيطالي.
جوشوا زيركزي
النادي : بايرن ميونيخ
زيركزي سيعود إلى الدوري الإيطالي، بعدما لعب لفترة قصيرة ضمن صفوف بارما.
واجتاز مهاجم بايرن الكشف الطبي بنجاح في النادي الإيطالي يوم الإثنين، قبل أن يوقع على عقد يربطه بالنادي حتى صيف 2026.
وتبلغ قيمة الصفقة 8.5 مليون يورو.
واشترط بايرن إبلاغه في حالة تلقي بولونيا لأي عرض لضم اللاعب.
ويحصل بايرن على 50% من نسبة بيع زيركزي مستقبلا.
في الوقت نفسه، أعلن بايرن إعارة مهاجمه الكرواتي الشاب جابرييل فيدوفيتش إلى فريق فيتيس الهولندي لمدة موسم.
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