"معادلة كُتب لها الخلود" - رسالة من أبو تريكة إلى وليد سليمان.. ورد الحاوي

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 16:14

كتب : FilGoal

وليد سليمان لاعب الأهلي

وجه محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق رسالة إلى وليد سليمان قبل اعتزاله اللعب.

وأعلن وليد سليمان في وقت سابق اعتزاله بنهاية الموسم الحالي والذي سيلعب فيه الأهلي مباراته الأخيرة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال أبو تريكة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الصديق الوفي هو من يمشي تجاهك عندما يمشي الجميع بعيدا عنك".

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وأضاف "قليل هم فى حياتي كلما قرأت هذه المقولة تذكرتهم منهم طبعا وليد سليمان، نعم الصديق والشخص الجدع".

وتابع "تاريخ أسطوري وبطولات مع نادي أسطوري النادي الأهلي معادلة كُتب لها الخلود والذكري الجميلة، شكرا لك يا حاوي وللقصة بقية يا نجم".

وليد سليمان رد على أبو تريكة قائلا: "حبيبي وأخويا وصديقي أستاذي الذي اتعلمت منك الكثير الماجيكو، ربنا يخليك ليا يارب ومتحرمش منك أبدا يا عم مصر كلها".

وبدأ وليد سليمان مسيرته في حرس الحدود ومنه انتقل إلى الجونة ثم بتروجت حيث تألق معه وبدأ في خطف الأنظار.

ورحل صاحب الـ37 عاما معارا لأهلي جدة السعودي لموسم في سنة 2009 وعاد لبتروجت ومنه انتقل إلى إنبي في 2010.

وبعد سنة واحدة انتقل إلى الأهلي حيث كتب التاريخ معه وحصد العديد من البطولات وارتدى شارة قيادته.

وتوج وليد سليمان مع الأهلي بستة ألقاب للدوري المصري ولقبين لكأس مصر وخمسة للسوبر المحلي.

كما توج بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات والسوبر الإفريقي أربع مرات وكأس الكونفدرالية مرة وحيدة.

هذا بالإضافة لحصده برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

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