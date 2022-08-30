التشكيل – إيبوكا وشلبي في هجوم إنبي.. وأحمد صبحي مستمر في حراسة البنك الأهلي

يقود كل من جون إيبوكا ومصطفى شلبي هجوم إنبي لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب سيراميكا كليوباترا مع إنبي بعد قليل في الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

ويقود أسامة فيصل هجوم البنك الأهلي، كما يستمر أحمد صبحي في حراسة المرمى.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي

الحارس: أحمد صبحي

الدفاع: أسامة إبراهيم – محمد دبش – أحمد العش – عاصم صلاح

الوسط: محمد فتحي – محمد أحمد "لعبة"

الهجوم: كريم بامبو – محمد بسيوني – إسحاق يعقوبو

أمامهم: أسامة فيصل

بينما جاء تشكيل إنبي كالآتي

الحارس: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: أحمد يوسف – إبراهيم يحيى – هشام عادل

الوسط: – محمد حامد - أحمد العجوز – زياد كمال – علي فوزي

الهجوم: مصطفى شكشك – جون إيبوكا – مصطفى شلبي

ويحتل إنبي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ 12 برصيد 37 نقطة وضمن الناديان البقاء في الدوري الممتاز بشكل رسمي