التشكيل - شيكا يحرس مرمى فاركو.. ومروان حمدي والوداي يقودان هجوم سموحة

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 15:44

كتب : FilGoal

مروان حمدي يسجل ويحتفل بهدفه مع سموحة ضد الأهلي

يعول البرتغالي نونو ألميدا مدرب فاركو على محمد سعيد "شيكا" في حراسة مرمى فريقه أمام سموحة.

ويلعب فاركو ضد سموحة ضمن الجولة الـ34 الأخيرة من مسابقة الدوري على استاد الإسكندرية.

ويحرس شيكا مرمى فاركو في ظل غياب محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأساسي، فيما شكري نجيب وعلي بهيج هجوم الفريق.

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وجاء تشكيل فاركو كالآتي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: جابر كامل – عبد الله بكري – رامي صبري – أحمد صغيري

الوسط: أحمد البحراوي – محمود حمادة – كينجسلي سوكاري – عزمي غوما

الهجوم: شكري نجيب – علي بهيج.

في المقابل يعتمد عبد الحميد بسيوني على الثنائي مروان حمدي والمغربي عبد الكبير الوادي في قيادة هجوم الفريق أمام فاركو.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح – رجب نبيل – أحمد جمال – أحمد رمضان "بيكهام"

الوسط: شريف رضا – أليا سيلا – حمدي علاء – حسين فيصل

الهجوم: عبد الكبير الوادي – مروان حمدي.

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 46 نقطة، فيما يتواجد فاركو في المركز الثامن برصيد 41 نقطة.

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