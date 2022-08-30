تشكيل سيراميكا كليوباترا – ميسي وشادي حسين يقودان الهجوم في مواجهة الأهلي

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 15:28

كتب : FilGoal

مصطفى سعد ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا

يقود شادي حسين ومصطفى سعد "ميسي" تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا بالكامل كالآتي

الحارس: عامر عامر

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الدفاع: خالد صبحي – محمود البدري – مصعب البطاط – أحمد محسن

الوسط: محمد توني – محمد حسن – مصطفى سعد ميسي – محمد إبراهيم

الهجوم: شادي حسين – باسم مرسي

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود شكري - وليد عبد المنعم- علاء عطا - صالح جمعه - كوامي بونسو - مصطفى بهاء - شريف دابو - عبد الرحمن بودي - حمزة مجدي

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 67 نقطة.

الأهلي سيراميكا كليوبترا الدروي المصري الممتاز
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