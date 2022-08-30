تشكيل سيراميكا كليوباترا – ميسي وشادي حسين يقودان الهجوم في مواجهة الأهلي
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 15:28
كتب : FilGoal
يقود شادي حسين ومصطفى سعد "ميسي" تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا بالكامل كالآتي
الحارس: عامر عامر
الدفاع: خالد صبحي – محمود البدري – مصعب البطاط – أحمد محسن
الوسط: محمد توني – محمد حسن – مصطفى سعد ميسي – محمد إبراهيم
الهجوم: شادي حسين – باسم مرسي
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود شكري - وليد عبد المنعم- علاء عطا - صالح جمعه - كوامي بونسو - مصطفى بهاء - شريف دابو - عبد الرحمن بودي - حمزة مجدي
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 67 نقطة.
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