رئيس إيسترن كومباني لـ في الجول: أندية الممتاز تسعى لضم 3 لاعبين

كشف نصر عبد العزيز رئيس إيسترن كومباني العروض المقدمة للاعبي الفريق عقب نهاية الموسم.

وهبط إيسترن كومباني لدوري الدرجة الثانية قبل جولة على نهاية المسابقة بعدما خسر من البنك الأهلي بنتيجة 3-2.

وأوضح رئيس إيسترن كومباني لـ FilGoal.com قائلا: "التونسي فراس بن عيفيه يمتلك عروضا من فيوتشر وإنبي وقبلها الاتحاد عن طريق وكلاء".

وأضاف "أحمد متعب لديه عروض من المصري والاتحاد عن طريق وكلاء أيضا، وكذلك عمرو حسام من فيوتشر".

وأتم "سنحدد سعر بيع اللاعبين عندما تصل عروضا بشكل رسمي للنادي".

عيفية (25 عاما) انضم قادما من النجم الساحلي التونسي وسجل هدفين وصنع مثلهما في 19 مباراة.

وشارك أحمد متعب (25 عاما) في 29 مباراة سجل 6 أهداف وصنع هدفا.

أما الحارس المخضرم عمرو حسام (31 عاما) شارك في 15 مباراة استقبل 26 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين.

ويحتل إيسترن المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة ويختتم مواجهات في الدوري بلقاء الزمالك اليوم الثلاثاء.