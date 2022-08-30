تشكيل الأهلي - عودة عبد المنعم أمام سيراميكا كليوباترا في ختام الدوري

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 15:18

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي

عاد محمد عبد المنعم للتشكيل الأساسي للأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في ختام مباريات الدوري على ملعب الأهلي We السلام.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

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خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد

خط الوسط: محمد أشرف - محمد فخري - ميدو نبيل - أحمد سيد عبد النبي

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - أحمد سيد غريب - لويس ميكيسوني

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة علاء – محمد محمود – رأفت خليل – زياد طارق – محمد حمدي – علي عمرو - محمد أحمد شرقية

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث للدوري برصيد 67 نقطة من 33 مباراة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ12 برصيد 37 نقطة من 33 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 30 أغسطس الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الأهلي We السلام.

وتبدأ المباراة في الرابعة والنصف مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1

ويعلق على المباراة محمد الكواليني.

وانتهت مباراة الدور الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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