"من بلاد السامبا إلى الساحل الشرقي".. الاتفاق السعودي يتعاقد مع البرازيلي فيتينيو

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 15:08

كتب : FilGoal

فيتينيو

"من بلاد السامبا إلى الساحل الشرقي" هكذا أعلن نادي الاتفاق السعودي عن تعاقده مع البرازيلي فيكتور سانتوس ( فيتينيو) قادما من فلامنجو.

وانضم فيتينيو إلى صفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في عقد يمتد حتى 2025 ومن المنتظر وصوله إلى مدينة الدمام خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن قيمة صفقة انتقال اللاعب البرازيلي لنادي الاتفاق بلغت 3 ملايين دولار.

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وأضافت أن صاحب الـ28 عاما الذي تم الإعلان رسميا عن انضمامه لصفوف الاتفاق سيتم تقديمه خلال مؤتمرا صحفيا.

وسبق للجناح الهجومي اللعب في أندية بوتافوجو، إنترناسيونال، فلامنجو البرازيلية، وسيسسكا موسكو الروسي.

وكان الهلال قد تعاقد في يناير الماضي مع أحد نجوم فلامنجو أيضا وهو البرازيلي ميشيل ديلجادو الذي ساهم بدور كبير في تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين مع ناديه بالموسم المنصرم.

يذكر أن المدير الفني الحالي لنادي الاتفاق هو الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي والزمالك ووادي دجلة السابق.

فلامنجو البرازيلي الاتفاق السعودي
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