المصري يعلن دفع غرامة كاسينجو والشرط الجزائي لـ دغموم ورسوم طعن بديوي

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 14:53

كتب : FilGoal

المصري - بيان رسمي

كشف رجب عبد القادر نائب رئيس المصري والمتحدث الرسمي باسمه عن سداد بعض الغرامات الموقعة على النادي بجانب دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد عبدالرحيم دغموم لوفاق سطيف الجزائري.

وقال رجب عبد القادر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تم سداد مبلغ 25 ألف فرانك سويسري باقي رسوم المحكمة الرياضية الدولية لكي نتمكن من الطعن على الحكم الصادر لصالح اللاعب رامي بديوي والمقدر بـ512 ألف دولار".

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وأضاف "تم سداد مبلغ 130 ألف دولار لنادى الوداد المغربي غرامة وقف القيد على النادي بخصوص اللاعب كازادي كاسينجو".

وواصل "وتم سداد مبلغ 277 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي لنادي وفاق سطيف لإتمام انتقال عبد الرحيم دغموم للمصري".

كازادي كاسينجو

كازادي كاسينجو انضم إلى المصري قادما من الوداد المغربي قبل انطلاق موسم 2020 - 2021.

وخرج المهاجم الكونغولي في إعارة إلى طلائع الجيش لمدة موسم.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد أصدرت قرارا بإيقاف النادي المصري عن القيد بسبب التأخر في دفع المستحقات الخاصة بصفقة كاسينجو.

قال مصدر من المصري لـ FilGoal.com في وقت سابق: "كامل أبو علي تواصل مع الوداد المغربي وتم حل أزمة كازادي كاسينجو".

وأضاف المصدر "سيتم رفع الإيقاف عن القيد".

عبد الرحيم دغموم

أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري في وقت سابق انتقال عبد الرحيم دغموم لاعب وسط الفريق إلى النادي المصري.

وتقدمت إدارة النادي بالشكر إلى دغموم على ما قدمه مع الفريق وتمنت له التوفيق في مشواره.

لاعب الوسط صاحب الـ 23 عامًا يلعب في الفريق الأول لـ وفاق سطيف منذ 2018.

وعلم FilGoal.com أن عقد عبد الرحيم دغموم مع النادي المصري سيتمد لثلاث سنوات مقبلة ومقابل 250 ألف دولار.

وساهم دغموم في وصول وفاق سطيف إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وشارك دغموم في 11 مباراة بالمسابقة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

ودخل دغموم بديلًا أمام الأهلي في آخر 13 دقيقة بذهاب نصف النهائي، وشارك أساسيًا في الإياب لمدة 62 قبل استبداله.

كما شارك في 27 مباراة بالدوري الجزائري الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع 6.

ويمتلك دغموم 4 مباريات مع منتخب الجزائر الأولمبي.

المصري الدوري المصري كامل أبو علي
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