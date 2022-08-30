صفقة مئوية جديدة.. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع أنتوني

أعلن مانشستر يونايتد توصله لاتفاق مع أياكس من أجل ضم أنتوني جناح الفريق الهولندي.

وأشار النادي إلى أن اللاعب قد أنهى جميع التصاريح وخضع للكشف الطبي بنجاح صباح اليوم.

وسيكون أنتوني صفقة مئوية جديدة في كرة القدم إذ أعلن أياكس أن قيمة بيع اللاعب لمانشستر يونايتد ستكون 95 مليون يورو قد تصل إلى 100 مليون بالإضافات.

ولم يعلن مانشستر يونايتد عن مدة العقد الذي سيوقعه اللاعب ولكن وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن أنتوني سيوقع على عقد حتى 2027 مع خيار التمديد حتى 2028.

وغاب أنتوني عن آخر مواجهتين لأياكس في الدوري الهولندي ليشن بعدها هجومًا قويًا على إدارة ناديه أياكس أمستردام، بسبب منعه من الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

شردورد مدرب أياكس قال في تصريحات لشبكة ESPN تعليقا على الصفقة: "كل شيء يتعلق بالمال".

وأضاف مدرب أياكس "أعتقد أن ذلك أمر محزن لكن هذا هو عالمنا".

واختتم شرودر تصريحاته "في النهاية أنا غير موافق على تلك الأشياء وهو أمر محزن جدا".

وانضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ22 عاما إلى أياكس قادما من ساو باولو في عام 2020.

وخاض اللاعب مع أياكس 82 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 22 آخرين.

وتوج أنتوني برفقة أياكس بالدوري الهولندي مرتين، كما حصل على الميدالية الذهبية مع منتخب البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020.