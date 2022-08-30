صفقة مئوية جديدة.. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع أنتوني

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 14:15

كتب : FilGoal

أنتوني - أياكس أمستردام

أعلن مانشستر يونايتد توصله لاتفاق مع أياكس من أجل ضم أنتوني جناح الفريق الهولندي.

وأشار النادي إلى أن اللاعب قد أنهى جميع التصاريح وخضع للكشف الطبي بنجاح صباح اليوم.

وسيكون أنتوني صفقة مئوية جديدة في كرة القدم إذ أعلن أياكس أن قيمة بيع اللاعب لمانشستر يونايتد ستكون 95 مليون يورو قد تصل إلى 100 مليون بالإضافات.

أخبار متعلقة
بايرن يدعم منافسه بكأس ألمانيا في أزمته المالية خبر في الجول - نانت الفرنسي مهتم بضم زيزو.. وصعوبات تواجه إتمام التعاقد ليفركوزن يضم هودسون أودوي حتى نهاية الموسم تقرير: نابولي لا يزال يحلم بصفقة رونالدو

ولم يعلن مانشستر يونايتد عن مدة العقد الذي سيوقعه اللاعب ولكن وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن أنتوني سيوقع على عقد حتى 2027 مع خيار التمديد حتى 2028.

وغاب أنتوني عن آخر مواجهتين لأياكس في الدوري الهولندي ليشن بعدها هجومًا قويًا على إدارة ناديه أياكس أمستردام، بسبب منعه من الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

شردورد مدرب أياكس قال في تصريحات لشبكة ESPN تعليقا على الصفقة: "كل شيء يتعلق بالمال".

وأضاف مدرب أياكس "أعتقد أن ذلك أمر محزن لكن هذا هو عالمنا".

واختتم شرودر تصريحاته "في النهاية أنا غير موافق على تلك الأشياء وهو أمر محزن جدا".

وانضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ22 عاما إلى أياكس قادما من ساو باولو في عام 2020.

وخاض اللاعب مع أياكس 82 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 22 آخرين.

وتوج أنتوني برفقة أياكس بالدوري الهولندي مرتين، كما حصل على الميدالية الذهبية مع منتخب البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020.

أنتوني مانشستر يونايتد أياكس
نرشح لكم
خبر في الجول - نانت الفرنسي مهتم بضم زيزو.. وصعوبات تواجه إتمام التعاقد تقرير: نابولي لا يزال يحلم بصفقة رونالدو ليفركوزن يضم هودسون أودوي حتى نهاية الموسم إبراهيم عادل مستمر مع بيراميدز حتى 2026 الصفقة السابعة.. اتحاد جدة يتعاقد مع مدافع الفيحاء تقارير: سان جيرمان يحاول ضم قائد فالنسيا سكاي: تمهيدا للتوقيع لـ فولام.. ويليان يخضع لفحص طبي ليكيب: فولام يحاول ضم حسام عوار قبل نهاية فترة الانتقالات
أخر الأخبار
صفقة مئوية جديدة.. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع أنتوني 26 دقيقة | ميركاتو
بايرن يدعم منافسه بكأس ألمانيا في أزمته المالية 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - نانت الفرنسي مهتم بضم زيزو.. وصعوبات تواجه إتمام التعاقد 33 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: نابولي لا يزال يحلم بصفقة رونالدو 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليفركوزن يضم هودسون أودوي حتى نهاية الموسم 44 دقيقة | ميركاتو
وسط أزمة الابتزاز.. رئيس الاتحاد الفرنسي يدعم بوجبا ساعة | الكرة الأوروبية
إبراهيم عادل مستمر مع بيراميدز حتى 2026 ساعة | الكرة المصرية
وليد عبد الوهاب رئيسا لهيئة استاد القاهرة الدولي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 3 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث 4 الأهلي يقبل استقالة شركة الكرة