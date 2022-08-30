بايرن يدعم منافسه بكأس ألمانيا في أزمته المالية

قرر نادي بايرن ميونيخ دعم منافسه في كأس ألمانيا، نادي فيكتوريا كولن، في أزمته المالية.

ويحل بايرن ضيفا على الفريق الذي يلعب في الدرجة الثالثة بألمانيا في دور الـ64 من بطولة الكأس.

وقال هربرت هاينر رئيس بايرن للصحفيين إن ناديه سيمنح 50٪ من عائدات التذاكر الخاصة به إلى النادي المنافس.

ويتوقع فيكتوريا كولن حضور 50 ألف متفرج على ملعبه، بينهم الكثير من مشجعي بايرن.

وأوضح هاينر "فيكتوريا كولن هو أحد الأسماء الكبيرة في كرة القدم الألمانية منذ أكثر من 110 عاما، لكن العديد من الأندية تعاني من عواقب وباء فيروس كورونا".

وأضاف "بايرن يدعم دائمًا الأندية المحتاجة، ويسعدنا أن نقدم الدعم لفيكتوريا كولن".

وأتم "نتمنى كل التوفيق لفيكتوريا كولن في المستقبل باستثناء مباراة الأربعاء، بالطبع نريد الوصول إلى الدور التالي في كأس ألمانيا".

وكان من المفترض أن تقام هذه المباراة في نهاية يوليو الماضي، لكنها تأجلت لتعارضها مع مباراة كأس السوبر الألماني بين بايرن ولايبزيج في ذلك الوقت.

ويحتل فيكتوريا كولن المركز الثامن بجدول ترتيب دوري الدرجة الثالثة برصيد 10 نقاط، بعد مرور 6 جولات على بداية الموسم.

فيما يتصدر بايرن الدوري الألماني الممتاز برصيد 10 نقاط بعد 4 جولات.

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