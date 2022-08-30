خبر في الجول - نانت الفرنسي مهتم بضم زيزو.. وصعوبات تواجه إتمام التعاقد

أبدى نادي نانت الفرنسي اهتماما بضم أحمد سيد "زيزو" خلال الساعات الماضية، حسمبا علم FilGoal.com لكن صعوبات تواجه إتمام التعاقد.

وعلم FilGoal.com أن النادي الفرنسي أبدى اهتماما بضم "زيزو" خلال الساعات الماضية واستفسر من ممثلي اللاعب عن إمكانية ضمه في الوقت الحالي.

وهناك صعوبة في إتمام الصفقة بسبب عدم رغبة للاعب في تفعيل الشرط الجزائي والرحيل عن الزمالك بتلك الطريقة.

ويمتلك زيزو شرطا جزائيا بقيمة 2 مليون دولار يُفعل استخدامها بعد 15 يوما من نهاية موسم الدوري المصري والذي ينتهي اليوم 30-8.

وربما يحدث تواصل رسمي بين نانت والزمالك لمعرفة موقف الأبيض من البيع خلال الساعات المقبلة.

وسيفكر النادي الفرنسي في خيارات أخرى في حالة التأكد من عدم القدرة على إتمام الصفقة.

ورفع زيزو رصيده إلى المساهمة رقم 37 في جميع المسابقات، حيث سجل 21 هدفا وصنع 16 آخرين في 37 مباراة.

وساهم زيزو في حصد الزمالك للقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي.

وشارك زيزو مع الزمالك في 148 مباراة سجل 41 هدفا وصنع 33 في جميع المسابقات وتوج بـ 6 ألقاب.

ويضم نانت في صفوفه مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق ومنتخب مصر.

واستطاع مصطفى محمد من تسجيل وصناعة أولى أهدافه مع الفريق أمام تولوز في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ورفع نانت رصيده إلى 5 نقاط في المركز العاشر.