خبر في الجول - نانت الفرنسي مهتم بضم زيزو.. وصعوبات تواجه إتمام التعاقد

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 14:08

كتب : محمد عبد العظيم

أحمد سيد زيزو - الزمالك

أبدى نادي نانت الفرنسي اهتماما بضم أحمد سيد "زيزو" خلال الساعات الماضية، حسمبا علم FilGoal.com لكن صعوبات تواجه إتمام التعاقد.

وعلم FilGoal.com أن النادي الفرنسي أبدى اهتماما بضم "زيزو" خلال الساعات الماضية واستفسر من ممثلي اللاعب عن إمكانية ضمه في الوقت الحالي.

وهناك صعوبة في إتمام الصفقة بسبب عدم رغبة للاعب في تفعيل الشرط الجزائي والرحيل عن الزمالك بتلك الطريقة.

أخبار متعلقة
ميدو: الزمالك الأفضل في مصر وفخور بمرتضى منصور.. ويجب تعديل عقد زيزو سريعا زيزو: الاستمرار في الزمالك الموسم المقبل؟ لا أعرف حتى الآن للمباراة الثالثة عشر على التوالي.. زيزو يساهم بهدف لـ الزمالك مرتضى: فيريرا وزيزو مستمران رغم الشائعات.. والـ VAR يعني 90% عدالة على الأقل

ويمتلك زيزو شرطا جزائيا بقيمة 2 مليون دولار يُفعل استخدامها بعد 15 يوما من نهاية موسم الدوري المصري والذي ينتهي اليوم 30-8.

وربما يحدث تواصل رسمي بين نانت والزمالك لمعرفة موقف الأبيض من البيع خلال الساعات المقبلة.

وسيفكر النادي الفرنسي في خيارات أخرى في حالة التأكد من عدم القدرة على إتمام الصفقة.

ورفع زيزو رصيده إلى المساهمة رقم 37 في جميع المسابقات، حيث سجل 21 هدفا وصنع 16 آخرين في 37 مباراة.

وساهم زيزو في حصد الزمالك للقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي.

وشارك زيزو مع الزمالك في 148 مباراة سجل 41 هدفا وصنع 33 في جميع المسابقات وتوج بـ 6 ألقاب.

ويضم نانت في صفوفه مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق ومنتخب مصر.

واستطاع مصطفى محمد من تسجيل وصناعة أولى أهدافه مع الفريق أمام تولوز في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ورفع نانت رصيده إلى 5 نقاط في المركز العاشر.

أحمد سيد زيزو نانت الزمالك
نرشح لكم
إبراهيم عادل مستمر مع بيراميدز حتى 2026 وليد عبد الوهاب رئيسا لهيئة استاد القاهرة الدولي الرياضية السعودية: الهلال يستعيد قائده والبرازيلي ميشيل في مواجهة الزمالك مرتضى: تخصيص طائرة مدعمة لـ جمهور الزمالك لحضور كأس لوسيل قبل مواجهة الزمالك.. تأييد قرار حرمان الهلال السعودي من القيد مواعيد مباريات الثلاثاء 30 أغسطس - حسم الهبوط في مصر.. ومباريات قوية في إيطاليا وإنجلترا إنبي يكشف حقيقة العروض المقدمة لثلاثي الفريق.. وموقف النادي من احتراف جاد مصدر مقرب من بوميل لـ في الجول: الاتحاد فاوضه وهذه نقطة الخلاف..وموقف النادي
أخر الأخبار
صفقة مئوية جديدة.. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع أنتوني 26 دقيقة | ميركاتو
بايرن يدعم منافسه بكأس ألمانيا في أزمته المالية 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - نانت الفرنسي مهتم بضم زيزو.. وصعوبات تواجه إتمام التعاقد 33 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: نابولي لا يزال يحلم بصفقة رونالدو 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليفركوزن يضم هودسون أودوي حتى نهاية الموسم 44 دقيقة | ميركاتو
وسط أزمة الابتزاز.. رئيس الاتحاد الفرنسي يدعم بوجبا ساعة | الكرة الأوروبية
إبراهيم عادل مستمر مع بيراميدز حتى 2026 ساعة | الكرة المصرية
وليد عبد الوهاب رئيسا لهيئة استاد القاهرة الدولي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 3 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث 4 الأهلي يقبل استقالة شركة الكرة