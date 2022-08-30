تقرير: نابولي لا يزال يحلم بصفقة رونالدو

يحلم نادي نابولي بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وفقا لتقارير إيطالية.

وأوضحت صحيفتي "توتو سبورت" و "كوريري ديلو سبورت" أن أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي يحلم بضم رونالدو لكن مع تحمل مانشستر يونايتد لراتب البرتغالي.

وكانت صحيفة " لا جازيتا ديلو سبورت" قد أشارت إلى أن خورخي مينديز وكيل رونالدو حاول نقل موكله إلى نابولي على سبيل الإعارة مستغلا رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع فيكتور أوسمين مهاجم الفريق الإيطالي.

وأضافت أن مينديز أراد انتقال أوسمين إلى يونايتد مقابل 100 مليون يورو مع إعارة رونالدة لمدة موسم وتحمل راتبه من جانب النادي الإنجليزي.

وأشارت التقارير إلى أن مانشستر يونايتد من الصعب أن يدفع 100 مليون يورو لضم اوسمين في الوقت الذي يعمله خلاله على حسم صفقة أنتوني لاعب أياكس بالمبلغ ذاته.

وشددت على أن أوسمين سيبقى في صفوف نابولي هذا الصيف ما يعني صعوبة التعاقد مع رونالدو.

لكن بحسب صحيفتي "توتو سبورت" و "كوريري ديلو سبورت" فإن مهاجم يوفنتوس السابق لا يزال بإمكانه الانضمام إلى الأتزوري على سبيل الإعارة.

وانتقل رونالدو من سبورتينج لشبونة إلى مانشستر يونايتد للمرة الأولى في 2003، ثم غادر إلى ريال مدريد في 2009.

ومن الميرينجي إلى يوفنتوس في 2018 بعد 9 سنوات، عاد صاروخ ماديرا إلى مانشستر يونايتد مرة أخرى في صيف 2021.