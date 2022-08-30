ليفركوزن يضم هودسون أودوي حتى نهاية الموسم

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني ضم كالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

اللاعب سيعود لتشيلسي بشكل طبيعي بداية من الموسم المقبل إذ أن العقد لا يحتوي على بند أحقية الشراء.

العديد من التقارير خلال المواسم المقبلة كانت قد أشارت إلى أن بايرن ميونيخ كان مهتما بضم اللاعب ولكنه لم يتوصل لاتفاق مع إدارة تشيلسي.

صاحب الـ 21 عاما بدأ بشكل جيد مع تشيسلي ةتم تصعيده للفريق الاول في 2019 ولكنه ابعتد خلال الفترات السابقة بسب إصابته بقطع في وتر أكيليس.

وشارك أودوي مع تشيلسي في 126 مباراة وتمكن من تسجيل 16 هدفا وصناعة 22.

وفي الموسم الماضي شارك اللاعب الإنجليزي في 28 مباراة كان أغلبهم كبديل وسجل 3 أهداف وصنع 6 آخرين.