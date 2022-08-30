إبراهيم عادل مستمر مع بيراميدز حتى 2026

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 13:10

كتب : بسام أبو بكر

إبراهيم عادل - الأهلي وبيراميدز

أعلن نادي بيراميدز تجديد تعاقد إبراهيم عادل حتى يونيو 2026.

ووصف بيراميدز اللاعب عبر حسابه "الجولدن بوي" وأشار إلى "بنبني للمستقبل".

الجناح الأيسر البالغ 21 عاما خاض 30 مباراة في الدوري والكونفدرالية الإفريقية سجل 7 أهداف وصنع 5.

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وسجل إجمالا 22 هدفا وصنع 9 في جميع المسابقات خلال 78 مباراة.

وخضع اللاعب مؤخرا لعملية جراحية بسبب إصابته بمزق في جدار البطن وغاب بسببها عن المباريات الأخيرة ومع تواصل الآلام تقرر خضوع اللاعب لجراحة على أن يبدأ خلال أيام برنامجه التأهيلي والعلاج الطبيعي ليكون جاهزا للعودة مع بدء تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

يذكر أن بيراميدز حسم المركز الثاني على حساب الأهلي في بطولة الدوري قبل الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويستعد الفريق القاهري لمواجهة الجونة في الجولة الأخيرة من الدوري المصري اليوم الثلاثاء.

كرم نادي بيراميدز ثلاثي الفريق مهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وأحمد توفيق بعد انتهاء تعاقدهم مع النادي.

وأقام الجهاز الفني بقيادة تاكيس جونياس احتفالية للاعبين بعد انتهاء تعاقدهم ورحيلهم بشكل رسمي مع نهاية الموسم الجاري.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن عن ضم أحمد أيمن منصور في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع بيراميدز.

كما أعلن الاتحاد السكندري ضم المهدي سليمان بشكل رسمي لمدة ثلاثة مواسم.

إبراهيم عادل بيراميدز في الدوري الدوري المصري
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