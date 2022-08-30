وليد عبد الوهاب رئيسا لهيئة استاد القاهرة الدولي

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 13:02

كتب : بسام أبو بكر

استاد القاهرة

أصبح وليد عبد الوهاب رئيسا لهيئة استاد القاهرة الدولي.

وأصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا بتعيين عبد الوهاب لـ علي درويش.

وتقرر تعيين وليد عبد الوهاب قائما بأعمال المدير التنفيذي لاستاد القاهرة الرياضي بداية من تاريخ نشر الخطاب.

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واستضاف استاد القاهرة خلال السنوات الماضية العديد من البطولات والمباريات الكبرى على رأسها بطولة أمم إفريقيا 2019 وأمم إفريقيا تحت 23 عام 2019.

ومباريات الاهلي والزمالك في البطولات الإفريقية ومحليا سواء في الدوري أو كأس مصر ومباريات منتخب مصر.

وتُختتم مباريات الدوري موسم 2021-2022 بلقاء الزمالك وإيسترن كومباني على استاد القاهرة.

استاد القاهرة وليد عبد الوهاب
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