الصفقة السابعة.. اتحاد جدة يتعاقد مع مدافع الفيحاء

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 12:50

كتب : FilGoal

أحمد بامسعود

أتم نادي اتحاد جدة التعاقد مع أحمد بامسعود مدافع الفيحاء خلال فترة الانتقلات الصيفية الجارية.

وأعلن النادي السعودي عن تعاقده مع أحمد بامسعود لمدة 3 سنوات قادما من صفوف الفيحاء.

وبات بامسعود الصفقة السابعة التي يبرمها الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وتعاقد اتحاد جدة مع طارق حامد في صفقة انتفال حر عقب إنهاء ارتباطه بنادي الزمالك.

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كما ضم أحمد شراحيلي بعد نهاية عقده مع الشباب واستعار الثنائي زكريا هوساوي وهيلدر كوستا حتى نهاية الموسم.

وضم اتحاد جدة مؤخرا الثلاثي، محمد الصيعري مهاجم الفيصلي وعبد الله الجدعاني حارس الهلال واحمد بامسعود لاعب الفيحاء.

ويلعب الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بقميص نادي الاتحاد تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو.

يذكر أن بامسعود قاد نادي الفيحاء للحصول على لقب النسخة الأخيرة من كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه على حساب الهلال.

اتحاد جدة الفيحاء طارق حامد
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