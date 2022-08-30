تقارير: سان جيرمان يحاول ضم قائد فالنسيا

يحاول باريس سان جيرمان ضم لاعب وسط فالنسيا كارلوس سولير قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، حسب العديد من التقارير.

وذكرت جريدة ليكيب الفرنسية أن سان جيرمان مستعد لضم قائد فالنسيا مقابل 17 مليون يورو.

أوضح التقرير أن تبقي عام واحد في عقد سولير مع الخفافيش سيجعل الصفقة واردة الحدوث.

وكان كريستوف جالتييه مدرب سان جيرمان قد أوضح في مؤتمر صحفي قبل أيام أن ناديه قد يبرم 3 صفقات جديدة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بعدة أندية أبرزها برشلونة وليفربول.

وظهر سولير مع فالنسيا في 226 مباراة بكل المسابقات، وسجل 36 هدفا وصنع 31.

في الوقت نفسه، أشارت بعض التقارير إلى أن صفقة سولير ستتم في حالة عدم إتمام صفقة فابيان رويز لاعب نابولي.

غير أن تقارير أخرى أوضحت أن سان جيرمان أتم اتفاقه مع نابولي لحسم ضم رويز.

ويوقع رويز على تعاقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2027 حسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات .

ويصل فابيان رويز إلى باريس الثلاثاء لإتمام التعاقد بشكل رسمي مع بطل الدوري الفرنسي.

ويتكلف سان جيرمان 23 مليون يورو قيمة الصفقة.

وكان باريس سان جيرمان قد عرض 20 مليون يورو بينما كانت رغبة نابولي الحصول على 30 مليون يورو.

وانتقل رويز إلى نابولي قادما من ريال بيتيس في صيف 2018.

ولعب الدولي الإسباني 166 مباراة مع نابولي في مختلف المسابقات وسجل 22 هدفا وصنع 15 آخرين.

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