سكاي: تمهيدا للتوقيع لـ فولام.. ويليان يخضع لفحص طبي

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 12:16

كتب : FilGoal

ويليان - أرسنال - فولام - الدوري الإنجليزي

يبدو أن البرازيلي ويليان سيعود قريبا إلى منافسات الدوري الإنجليزي.

ويليان

النادي : كورينثيانز

كورينثيانز
فولام

ورحل ويليان عن صفوف أرسنال نحو كورينثيانز البرازيلي في أغسطس 2021 بعدما فسخ تعاقده مع أرسنال.

وسيخضع ويليان بحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية إلى فحص طبي اليوم الثلاثاء، قبل التوقيع الرسمي لنادي فولام.

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وأوضحت سكاي أن ويليان سيوقع عقدا قصير الأجل مع فولام حتى نهاية الموسم الجاري.

وبدأ ويليان مسيرته مع فريق كورينثيانز الأول في 2006، قبل أن يشد رحاله نحو أوروبا بالانتقال إلى شاختار دونيتسك الأوكراني في صيف 2007 مقابل 14 مليون يورو.

استمر اللاعب في صفوف الفريق الأوكراني حتى يناير 2013، حين انتقل إلى أنزي الروسي مقابل 35 مليون يورو في يناير 2013، وفي صيف العام ذاته، انتقل إلى تشيلسي مقابل نفس الرقم.

وبعد 7 سنوات بقميص البلوز، ذهب البرازيلي إلى آرسنال في صفقة انتقال حر، وبعد بداية مشرقة بصناعة 3 أهداف في أولى مباريات البريميرليج، انتهى الموسم بتسجيله هدفا وحيدا وصناعته لـ7 أهداف في 37 مباراة.

ولعب ويليان خلال الموسم المنصرم إذ شارك في 36 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع 4 آخرين.

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ويليان فولام الدوري الانجليزي
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