ذا أثليتك: "إصابة كبيرة" لـ النني ومن المتوقع غيابه لفترة طويلة

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 12:03

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

كشفت شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة تعرض محمد النني لاعب وسط أرسنال "لإصابة كبيرة" في مباراة فولام الماضية.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وشارك النني أساسيا لأول مرة بقميص أرسنال الموسم الجاري في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي ضد فولام وأنهى اللقاء رغم شعوره بمشكلة والذي انتهى بفوز الجنزر بنتيجة 2-1.

وأوضح التقرير أن أرسنال والنني ينتظران التقارير الطبية، و"المؤشرات الأولية تشير إلى أنه من المتوقع غيابه عن الملاعب لفترة طويلة".

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وتابع التقرير أن إصابة النني مع توماس بارتي تشكل مشكلة لأرسنال خاصة مع تركيز الفريق اللندني في الساعات الأخيرة على تدعيم هجومه.

وتضم خيارات أرسنال لتدعيم الهجوم كل من: بيدرو نيتو من ولفرهامبتون وميكالو مودريك لاعب شاختار دونتسك الأوكراني.

وأكمل التقرير أن مع إصابة النني، فإنه من الصعب شراء لاعب وسط وجناح في الأيام المقبلة.

وربما يلجأ أرسنال لحل على المدى القصير ويتعلق بالاعتماد على سامبي لوكونجا الذي يمكنه اللعب في خط الوسط الدفاعي أيضا.

ويستعد أرسنال لمواجهة أستون فيلا غدا الأربعاء في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر الجنزر ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات في أول 4 جولات.

محمد النني أرسنال الدوري الإنجليزي
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