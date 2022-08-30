تقارير: ضربة قوية لـ إنتر.. غياب لوكاكو ربما يمتد لـ أكتوبر المقبل

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 11:54

كتب : FilGoal

هدف روميلو لوكاكو أمام ليتشي

تلقى إنتر صدمة موجعة بإصابة مهاجمه روميلو لوكاكو، وربما يغيب حتى أكتوبر المقبل وفقا للتقارير الإيطالية.

إنتر أعلن أمس الإثنين إصابة مهاجمه البلجيكي في الفخذ الأيسر وتقييم حالته مرة أخرى الأسبوع المقبل.

وبذلك سيغيب لوكاكو عن مباراتي كريمونيسي وميلان في الجولة الرابعة والخامسة على الترتيب من الدوري الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

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وبحسب صحيفتي "لا جازيتا ديلو سبورت" و"كورييري ديلو سبورت" الإيطالية فأن لوكاكو سيستمر غيابه حتى ما بعد التوقف الدولي في سبتمبر المقبل.

وأوضح التقرير أن لوكاكو ربما يعود في آخر لقاءات إنتر بشهر سبتمبر المقبل أمام أودينيزي كأفضل سيناريو للفريق.

وبالتالي سيغيب الدبابة البلجيكية عن لقاءات: كريمونيسي وميلان وبايرن ميونيخ وتورينو وفيكتوريا بلزن وأودينيزي.

ويتواجد إنتر في مجموعة تضم كل من بايرن ميونيخ وفيكتوريا بلزن وبرشلونة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وانضم لوكاكو مجددا إلى إنتر قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة وسجل هدفا وصنع آخر في أول 3 جولات من الدوري الإيطالي.

ويحتل النيراتزوري وصيف الموسم الماضي المركز السابع برصيد 6 نقاط بعد تعرضه للخسارة أمام لاتسيو في الجولة الماضية بنتيجة 3-1.

إنتر الدوري الإيطالي روميلو لوكاكو
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