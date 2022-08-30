ليكيب: فولام يحاول ضم حسام عوار قبل نهاية فترة الانتقالات

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 11:53

كتب : FilGoal

حسام عوار - ليون

يحاول نادي فولام ضم حسام عوار لاعب أولمبيك ليون الفرنسي في الساعات المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت جريدة ليكيب أن فولام يحاول إقناع ليون بالتخلي عن عوار قبل نهاية فترة الانتقالات.

وأوضح التقرير أن ليون يطلب 15 مليون يورو مقابل التخلي عن لاعبه، فيما يرغب فولام في تقليص المبلغ.

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قبل أيام، ذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن عوار وافق على الانتقال إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وذكرت الشبكة الفرنسية أن عوار اقترب من الانضمام إلى الفريق الإنجليزي العريق، الذي عاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين نوتنجهام وعوار نفسه انتهت بنجاح.

وتبقى موافقة ليون على رحيل الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما، لكن الصفقة لم تتم.

وبالنظر إلى أن عوار دخل عامه الأخير من عقده، فقد يرحل مقابل مبلغ قليل.

وقبل أسابيع، ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن نادي النصر السعودي قدم عرضا لنادي ليون من أجل التعاقد مع حسام عوار مقابل 10 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن النادي الفرنسي رفض عرض النصر وطالب بزيادة العرض المقدم للتعاقد مع عوار.

وأشار إلى أن الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر الحالي وليون السابق هو من يتولى مسؤولية إقناع حسام عوار بالانتقال للدوري السعودي.

رسالة خاصة من رودي جارسيا لجماهير النصر السعودي - كورة بلس

عوار لعب مع ليون الموسم الماضي 43 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

فيما شارك هذا الموسم في مباراة واحدة بالموسم الجديد.

حسام عوار فولام
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