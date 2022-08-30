الرياضية السعودية: الهلال يستعيد قائده والبرازيلي ميشيل في مواجهة الزمالك

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 11:47

كتب : FilGoal

ميشيل لاعب الهلال

يستعيد نادي الهلال خدمات سلمان الفرج قائد الفريق والمنتخب السعودي خلال مواجهة الزمالك ضمن كأس سوبر لوسيل.

ويلعب الهلال أمام الزمالك ضمن كاس سوبر لوسيل يوم 9 سبتمبر المقبل بالدوحة العاصمة القطرية.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الفرج سيخضع إلى اختبارات فنية وبدنية، اليوم وغدًا، لمعرفة مدى إمكانية تجهيزه وإعداده قبل مواجهة الفريق أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

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وشددت الصحيفة على أن سلمان الفرج سكون جاهزًا بنسبة 100% خلال مواجهة الزمالك المرتقبة ضمن نهائي كأس سوبر لوسيل.

وكان الفرج قد تعرض لإصابة قوية في عظمة الساق أمام الفيصلي في جولة الحسم الأخيرة من دوري الموسم الماضي، وغاب على إثرها عن معسكر فريقه الإعدادي في مدينة برمنجهام الإنجليزية.

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كما تأكد الجهاز الفني لنادي الهلال من جاهزية البرازيلي ميشيل ديلجادو صانع ألعاب الفريق قبل مواجهة الزمالك.

وكان ميشيل قد غاب من مواجهة الهلال أمام الخليج ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي والتي حسمها فريقه بهدفين دون رد بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

ويخوض نادي الهلال مواجهة كأس سوبر لوسيل بصفته حامل لقب الدوري السعودي فيما يدخل الزمالك المباراة بصفته بطلا للدوري المصري.

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