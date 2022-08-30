مرتضى: تخصيص طائرة مدعمة لـ جمهور الزمالك لحضور كأس لوسيل

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

مرتضى منصور في مؤتمر صحفي داخل نادي الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تخصيص طائرة لجمهور الزمالك وبنصف قيمة التذكرة لحضور مباراة كأس لوسيل والتي تجمع الزمالك والهلال السعودي.

ويستعد الزمالك بطل الدوري لمواجهة الهلال بطل الدوري السعودي في كأس لوسيل بقطر يوم 9 سبتمبر المقبل.

وقال مرتضى عبر موقع النادي: "طائرة خاصة مدعمة من مجلس الإدارة لجماهير الزمالك بنصف قيمة التذكرة لجمهور الفريق لحضور مباراة الزمالك والهلال بكأس لوسيل".

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وأضاف "إذا كنت ستدفع 30 ألف جنيه ستدفع 15 ألف جنيه قيمة الرحلة، ولن تكون بالتقسيط، لا تزال هناك 10% من التذاكر متبقية لم تُحجز حتى الآن".

وأكمل "سنقيم حفلا كبيرا في استاد القاهرة للاحتفال بلقب الدوري سيتم تحديد موعد لاحقا وستضم كل المطربين مشجعي الزمالك وبحضور اللاعبين والجماهير وكأقل تكريم لجمهور الزمالك".

وأتم "إقامة الجمعية العمومية يوم 28 أكتوبر المقبل لاعتماد الميزانية واللائحة الجديدة، وأدعو جميع الأعضاء للحضور".

ويستعد الزمالك اليوم لمواجهة إيسترن كومباني في الجولة الختامية من الدوري المصري.

مرتضى منصور الزمالك في الدوري كأس لوسيل
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