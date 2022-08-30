قبل مواجهة الزمالك.. تأييد قرار حرمان الهلال السعودي من القيد

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 10:53

كتب : محمود حمدي

محمد كنو لاعب الهلال

أيد مركز التحكيم الرياضي السعودي قرار إيقاف نادي الهلال من القيد لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين بسبب قضية اللاعب محمد كنو.

وجاء القرار قبل أيام من مواجهة الهلال أمام الزمالك ضمن كاس سوبر لوسيل يوم 9 سبتمبر المقبل.

وأعلن نادي النصر في بيان رسمي تلقيه خطابا من مركز التحكيم الرياضي حول القرارات الصادرة في نزاعه مع الهلال بشأن اللاعب محمد كنو.

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وأوضح النادي السعودي أن هيئة التحكيم قررت بالإجماع إلزام نادي الهلال واللاعب (متضامنين أو منفردين) بدفع تعويض مالي لنادي النصر بمبلغ قدره 20.306.998 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 103.884.308 مليون جنيه مصري.

وأضاف النصر في بيانه أن الهيئة قررت كذلك تأييد قرار غرفة فض المنازعات بإيقاف اللاعب 4 أشهر، وتأييد قرار إيقاف نادي الهلال فترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين.

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وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد قررت إيقاف محمد كنو لاعب الهلال لمدة 4 أشهر محليا ودوليا، وإلزامه مع ناديه بدفع تعويض مالي لنادي النصر قدره 27 مليون ريال.

كما قررت اللجنة معاقبة نادي الهلال بالمنع من تسجيل اللاعبين لفترتين كاملتين ومتتاليتين ابتداء من أول فترة تسجيل بعد صدور القرار.

ويعني ذلك أن الهلال لن يتمكن من قيد اللاعبين في الصيف الجاري، وفي الانتقالات الشتوية (يناير 2023).

وكان محمد كنو قد جدد تعاقده مع نادي الهلال رغم توقيعه لنادي النصر عقب دخوله الفترة الحرة من عقده (الأشهر الستة الأخيرة).

وتقدم نادي النصر بشكوى رسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم للحفاظ على حقه في قانونية تعاقده مع اللاعب، مطالبا بتعويض مالي ومعاقبة اللاعب ونادي الهلال وهذا ما أقرته غرفة فض المنازعات.

نادي الهلال محمد كنو نادي الزمالك
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