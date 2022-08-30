إنبي يكشف حقيقة العروض المقدمة لثلاثي الفريق.. وموقف النادي من احتراف جاد

كشف شريف أبو الغيط عضو مجلس إدارة إنبي والمتحدث باسم النادي عن موقف لاعبي الفريق من العروض المقدمة.

ويرى أبو الغيط أن الموسم غير مرضي لنادي إنبي خاصة أن الفريق كان يصارع من أجل البقاء وحسم استمراره قبل جولة من النهاية.

ويختتم إنبي موسم الدوري المصري بمواجهة البنك الأهلي في الرابعة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء.

وقال أبو الغيط عبر قناة صدى البلد: "كان موسم غير مرضي بالنسبة لنا في إنبي وهو أمر غير مقبول بالنسبة لتاريخ النادي أن يتم حسم استمرار الفريق في الدوري بآخر جولتين".

وأضاف "تم تشكيل لجنة الكرة من خبراء بالنادي وسيتم دراسة الوضع بالكامل وهناك دعم كامل للفريق للعودة إلى المكانة التي يستحقها إنبي".

وكشف أبو الغيط "تم اتفاق مجلس الإدارة على عدم التفريط في أي لاعب إلا بعد حسم ضم البديل، هناك صفقات بالفعل حسمها إنبي ولكن الإعلان سيكون في الوقت المناسب".

وأوضح "لم يصلنا أي عرض رسمي من أجل جون إيبوكا أو مصطفى شلبي أو مصطفى شكشك، سمعنا ذلك فقط ولكن نعلم أن هناك عروض ستصلنا خلال الفترة المقبلة".

وشدد أبو الغيط "لم يحدث وأن وقف إنبي في طريق مستقبل اي لاعب من قبل، ولكن تعلمنا الدرس جيدا أي لاعب سيرحل يجب أن يتم إيجاد البديل أولا".

وبالحديث عن سعر الثنائي مصطفى شلبي وجون إيبوكا قال: "رئيس النادي كان دقيق جدا وأوضح رغبة إنبي في 1.5 مليون دولار وبالتأكيد الرقم قابل للنقاش".

وتابع أبو الغيط "متمسكون بلاعبي الفريق ولكن لن نقف في طريق أي لاعب إذا وصلتنا عروض رسمية مع رغبة اللاعب".

وعن موقف إنبي أوضح "هناك محادثات ولكن لا يوجد عروض رسمية، وبالنسبة لنا كمجلس إدارة حددنا اللاعبين الذين نرغب في تواجدهم حال تمت صفقات تبادلية مع أندية مثل الأهلي والزمالك".

وبالحديث عن موقف محمود جاد كشف "خاطبنا ويجان من أجل العرض المطلوب ولم يصلنا الرد حتى الآن".

واختتم شريف أبو الغيط تصريحاته "احتراف جاد في إنجلترا أمر مشرف لنا ولكن ننتظر رد ويجان".