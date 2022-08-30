مصدر مقرب من بوميل لـ في الجول: الاتحاد فاوضه وهذه نقطة الخلاف..وموقف النادي

كشف مصدر مقرب من باتريس موبيل مدرب كوت ديفوار السابق عن وصول عرض للمدرب من الاتحاد السكندري ليتولى مسؤوليته في الموسم المقبل.

ويتولى محمد عمر تدريب الاتحاد السكندري بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر مقرب من بوميل لـ FilGoal.com: "الاتحاد السكندري تفاوض مع المدرب لتولي مهمة المدير الفني في الموسم المقبل ولكن الفارق بين العرض والمطالب المادية كبير".

كما تحدث مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com قائلا: "باتريس بوميل ضمن مجموعة من الأسماء التي نتفاوض معها لتولي مهمة تدريب الفريق ولكننا لم نصل لمرحلة متقدمة بعد مع أيا من المرشحين".

بوميل كان أحد المرشحين لتولى مسؤولية تدريب المنتخب الأولمبي قبل التعاقد مع روجيرو ميكالي.

من هو بوميل

بوميل (44 عامًا) قاد منتخب كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية 2021، وودع المسابقة أمام مصر بركلات الجزاء الترجيحية.

وعمل بوميل لسنوات طويلة كمساعد لمواطنه هيرفي رينار في تدريب زامبيا، وكوت ديفوار، والمغرب.

وساهم بوميل، ضمن جهاز رينار، في التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2012 رفقة زامبيا، ثم تكرار الإنجاز مع كوت ديفوار في 2015.

وأشرف بوميل على تدريب المنتخب المغربي الأولمبي أثناء تواجده في جهاز رينا للمنتخب الأول.

وقاد بوميل منتخب كوت ديفوار في 20 مباراة، فاز في 10 منها، وتعادل 5 وخسر مثلها.

وعجز بوميل عن إيصال كوت ديفوار للمرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 وخسر بطاقة التأهل لصالح الكاميرون في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

ورحل بوميل عن تدريب كوت ديفوار في شهر أبريل الماضي، ولم يتول تدريب أي منتخب أو فريق آخر من وقتها.

ويحتل الاتحاد المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويختتم مبارياته اليوم الثلاثاء بمواجهة غزل المحلة على ملعب الأخير.