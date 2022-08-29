خبر في الجول - موعد انتظام الوردي ونداي في تدريبات الزمالك

تم الكشف عن موعد انتظام صفقتي الزمالك زكريا الوردي وإبراهيما نداي في تدريبات الأبيض.

وأعلن الزمالك تعاقده بشكل رسمي مع زكريا الوردي بعد نهاية تعاقده مع الرجاء، بينما كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن إتمام التعاقد مع نداي.

وعلم FilGoal.com أن الثنائي يخضع لبرنامج تأهيلي وبدني تحت إشراف الجهاز الفني والطبي لكي يتم تجهيزه بشكل تام.

ولم يشارك الثنائي في تدريبات الفريق الجماعية حتى الآن.

ومن المنتظر أن ينتظما في تدريبات الفريق بعد العودة من الراحة عقب نهاية الدوري والمقررة في 2 سبتمبر المقبل.

وحصد الزمالك لقب الدوري للمرة الـ14 في تاريخه، وسيلعب مباراته الأخيرة في المسابقة أمام إيسترن كومباني غدا الثلاثاء.

من هو زكريا الوردي؟

زكريا الوردي بدأ مسيرته مع نادي المغرب التطواني موسم 2016-2017 في عمر الـ 18 عاما بعدما تصعيده من أكاديمية النادي.

وشارك الوردي مع المغرب التطواني في 17 مباراة وصنع هدفا وحيدا خلال موسمين ونصف بقميص الفريق.

وانتقل لاعب الإرتكاز إلى صفوف الرجاء خلال فترة الانتقالات الشتوية من موسم 2018- 2019.

وخاض الوردي مع الرجاء 112 مباراة وسجل هدفين وصنع 3 في جميع المسابقات.

اللاعب الذي يجيد اللعب في وسط الملعب الدفاعي وقلب الدفاع والجناح الأيمن في بعض الأوقات تٌوج مع الرجاء بلقب الكونفيدرالية ولقب الدوري المغربي وكأس السوبر الإفريقي.

من هو نداي؟

ولعب نداي في صفوف وادي دجلة الذي تعاقد مع من جاراف السنغالي في صيف 2016، ثم أعاره إلى إرجوتيليس اليوناني في صيف 2017 لمدة موسم.

وفي صيف 2019 باع وادي دجلة اللاعب إلى لوزيرن السويسري.

نداي البالغ من العمر 24 عاما لعب مع لوزرين 112 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 24 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.