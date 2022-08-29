بيراميدز يكرم ثلاثي الفريق ويعلن رحيلهم بعد انتهاء تعاقدهم

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 23:46

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز

كرم نادي بيراميدز ثلاثي الفريق مهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وأحمد توفيق بعد انتهاء تعاقدهم مع النادي.

وحرص ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي على حضور احتفالية بيراميدز للاعبين الثلاثة.

وأقام الجهاز الفني بقيادة تاكيس جونياس احتفالية للاعبين بعد انتهاء تعاقدهم ورحيلهم بشكل رسمي مع نهاية الموسم الجاري.

أخبار متعلقة
قائمة بيراميدز - ظهور العديد من الشباب أمام الجونة خبر في الجول – الأهلي يوقف مفاوضات ضم إبراهيم عادل "مؤقتا" بسبب طلبات بيراميدز ثنائي بيراميدز يغيب عن مواجهة الجونة بسبب الإيقاف بيراميدز يتمسك بالمركز الثاني ويفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية

ويختتم بيراميدز موسم الدوري غدا الثلاثاء بمواجهة الجونة في التاسعة والنصف مساء.

وضمن بيراميدز الحصول على المركز الثاني بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة من الدوري.

وأقيمت احتفالية الثلاثي مهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وأحمد توفيق على هامش المران الأخير في الموسم للفريق بملعب الدفاع الجوي.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن عن ضم أحمد أيمن منصور في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع بيراميدز.

أحمد أيمن منصور (28 عامًا) تواجد في بيراميدز منذ انتقاله إليه قادمًا من المصري عام 2018.

وخاض منصور مع بيراميدز 95 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا.

كما أعلن الاتحاد السكندري ضم المهدي سليمان بشكل رسمي لمدة ثلاثة مواسم.

وانضم مهدي سليمان إلى بيراميدز في 2018، ومنذ ذلك الحين خاض 60 مباراة بقميص الفريق في جميع المسابقات واستقبل 47 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 25.

بيراميدز أحمد أيمن منصور مهدي سليمان أحمد توفيق
نرشح لكم
إنبي يكشف حقيقة العروض المقدمة لثلاثي الفريق.. وموقف النادي من احتراف جاد مصدر مقرب من بوميل لـ في الجول: الاتحاد فاوضه وهذه نقطة الخلاف..وموقف النادي خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش خبر في الجول - موعد انتظام الوردي ونداي في تدريبات الزمالك أمير مرتضى: الصفقات جاهزة للمشاركة أمام الهلال السعودي.. وسنلعب بالزي الجديد رئيس إيسترن كومباني: عبد العال طلب إنهاء مشواره.. وعروض لثلاثة لاعبين ختام الدوري - 21 لاعبا في قائمة إيسترن كومباني لمواجهة الزمالك صفقة الزمالك - زكريا الوردي.. "مبتكر يستطيع اللعب في كل مراكز الوسط"
أخر الأخبار
إنبي يكشف حقيقة العروض المقدمة لثلاثي الفريق.. وموقف النادي من احتراف جاد ساعة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من بوميل لـ في الجول: الاتحاد فاوضه وهذه نقطة الخلاف..وموقف النادي 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 2 ساعة | الكرة المصرية
جريزمان ما بعد الـ 60 يقود أتليتكو مدريد لفوز صعب على فالنسيا 2 ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - موعد انتظام الوردي ونداي في تدريبات الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز يكرم ثلاثي الفريق ويعلن رحيلهم بعد انتهاء تعاقدهم 2 ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: الصفقات جاهزة للمشاركة أمام الهلال السعودي.. وسنلعب بالزي الجديد 2 ساعة | الكرة المصرية
رئيس إيسترن كومباني: عبد العال طلب إنهاء مشواره.. وعروض لثلاثة لاعبين 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث