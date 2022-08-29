بيراميدز يكرم ثلاثي الفريق ويعلن رحيلهم بعد انتهاء تعاقدهم

كرم نادي بيراميدز ثلاثي الفريق مهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وأحمد توفيق بعد انتهاء تعاقدهم مع النادي.

وحرص ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي على حضور احتفالية بيراميدز للاعبين الثلاثة.

وأقام الجهاز الفني بقيادة تاكيس جونياس احتفالية للاعبين بعد انتهاء تعاقدهم ورحيلهم بشكل رسمي مع نهاية الموسم الجاري.

ويختتم بيراميدز موسم الدوري غدا الثلاثاء بمواجهة الجونة في التاسعة والنصف مساء.

وضمن بيراميدز الحصول على المركز الثاني بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة من الدوري.

وأقيمت احتفالية الثلاثي مهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وأحمد توفيق على هامش المران الأخير في الموسم للفريق بملعب الدفاع الجوي.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن عن ضم أحمد أيمن منصور في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع بيراميدز.

أحمد أيمن منصور (28 عامًا) تواجد في بيراميدز منذ انتقاله إليه قادمًا من المصري عام 2018.

وخاض منصور مع بيراميدز 95 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا.

كما أعلن الاتحاد السكندري ضم المهدي سليمان بشكل رسمي لمدة ثلاثة مواسم.

وانضم مهدي سليمان إلى بيراميدز في 2018، ومنذ ذلك الحين خاض 60 مباراة بقميص الفريق في جميع المسابقات واستقبل 47 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 25.