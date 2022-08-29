أمير مرتضى: الصفقات جاهزة للمشاركة أمام الهلال السعودي.. وسنلعب بالزي الجديد

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

أمير مرتضى منصور

كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة في نادي الزمالك عن كواليس استعداد الفريق الأبيض لمواجهة الهلال السعودي في كأس السوبر المصري السعودي "كأس لوسيل".

وقال أمير مرتضى عبر قناة الزمالك: "سيتم تطبيق بروتوكول مباريات كأس العالم خلال مباراة كأس لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي".

وأضاف "الفائز من المباراة سيحصل على مليون ونصف دولار، والخاسر سيحصل على مليون دولار".

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وواصل "فيريرا يحب مثل هذه المباريات ومتحمس لمواجهة الهلال السعودي، وكان يريد الرد على إحدى القنوات قبل فترة بعدما انشترت شائعات أنه لا يريد خوض المباراة".

وأفصح "الزمالك سيخوض مباراة كأس لوسيل بالزي الجديد".

وأكمل "الصفقات الجديدة جاهزة للمشاركة مع الزمالك في كأس لوسيل ضد الهلال السعودي واللاعبين تحت تصرف الجهاز الفني".

وشدد "أن تحصل على توقيع لاعب ليست بطولة، ولكنها وسيلة تقودك لتحقيق البطولات".

وأردف "تواصلنا مع النادي التشادي لنلعب مباراتي الدور التمهيدي لدوري الأبطال في القاهرة ولم نحصل على أي رد حتى الآن".

وأتم تصريحاته "ولا نعرف حتى الآن إذا كنا سنلعب المباراتين في القاهرة أم لا، ونستعد لجميع السيناريوهات التي قد تحدث".

وكان الزمالك أعلن التعاقد مع المغربي زكريا الوردي بشكل رسمي.

وأعلن مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض إتمام الاتفاق مع كل من إبراهيما نداي وأحمد أيمن منصور.

الزمالك الهلال السعودي أمير مرتضى
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