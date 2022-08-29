رئيس إيسترن كومباني: عبد العال طلب إنهاء مشواره.. وعروض لثلاثة لاعبين

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 23:29

كتب : FilGoal

إيسترن كومباني - الزمالك

كشف نصر عبد العزيز رئيس نادي إيسترن كومباني عن رحيل علاء عبد العال المدير الفني عقب مواجهة الزمالك بناء على طلبه.

وأشار عبد العزيز إلى تلقي النادي بعض العروض للرحيل عن إيسترن كومباني لثلاثة لاعبين.

ويحل إيسترن كومباني ضيفا على الزمالك في التاسعة والنصف مساء غدا الثلاثاء في ختام مسابقة الدوري المصري.

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وقال نصر عبد العزيز عبر قناة صدى البلد: "كنا نعلم أن موقف الفريق صعب، وبعد التعاقد مع علاء عبد العال قدمنا أداء جيد حتى آخر مباراة".

وأضاف "نلعب مباراة الزمالك بالقوام الأساسي ونريد ترك صورة جيدة قبل ختام الموسم ونهاية مشوارنا هذا الموسم".

وكشف عبد العزيز "نبدأ التحضير للموسم الجديد في الدرجة الثانية، وتلقينا عددا من السير الذاتية الخاصة بالمدربين".

وعن موقف المدير الفني أوضح "علاء عبد العال أبلغنا رغبته في الراحة عقب نهاية الموسم، وسيتم الإعلان عن المدير الفني فور الاستقرار عليه".

وتابع "بالفعل تلقينا عددا من العروض لبعض اللاعبين حتى قبل تأكد هبوطنا إلى الدرجة الثانية".

واختتم عبد العزيز تصريحاته "أبرز الأسماء التي تلقت عروضا من الفريق هم فراس عيفية وأحمد متعب وعمرو حسام".

إيسترن كومباني فراس عيفية أحمد متعب عمرو حسام
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