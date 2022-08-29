ختام الدوري - 21 لاعبا في قائمة إيسترن كومباني لمواجهة الزمالك

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 23:24

كتب : FilGoal

الأهلي - إيسترن كومباني

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لنادي إيسترن كومباني قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في ختام مباريات الدوري المصري.

وسيتواجد 21 لاعبا في معسكر الفريق للمباراة التي ستقام غدا الثلاثاء في التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

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حراسة المرمى : أحمد بوسكا - عمرو حسام

الدفاع: محمد صالح - حسام حسن- يوسف مجدي عبدالغني -أحمد ثابت "داهش"- أحمد عبد الموجود "جودة"- أحمد متعب- محمود نعيم.

خط الوسط: محمد ناصر "مودي" -أحمد تمساح - محمد رمضان - أحمد حمزة "حمزاوي" - أحمد حجي - محمد خليفة - عبدالعزيز موسى - عمر فاروق "ميرة"- محمد رمضان.

الهجوم: عادل بدر "نيمار" - يوسف رمضان - محمد أنور "اللمبي"

وحصد الزمالك لقب الدوري للمرة الـ14 في تاريخه، بينما تأكد هبوط إيسترن كومباني للدرجة الثانية قبل الجولة الأخيرة.

الزمالك
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