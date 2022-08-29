كرة يد - الاتحاد المصري يعلن موعد مسابقات الموسم الجديد
الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 23:12
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد موعد منافسات مسابقات الموسم الجديد 2022 - 2023 للرجال والسيدات.
وينطلق الموسم الجديد يوم 3 من شهر سبتمبر المقبل بانطلاق دوري عمومي السيدات.
أما على مستوى الرجال فينطلق الموسم الجديد بمسابقة كأس السوبر المصري يوم 10 من شهر سبتمبر.
بينما ينطلق الدوري الممتاز للرجال يوم 24 من الشهر نفسه، ويختتم موسم كرة اليد يوم 12 من شهر مايو المقبل.
كما أعلن الاتحاد المصري موعد منافسات كأس مصر للرجال وجاءت كالآتي:
الأحد 30 أكتوبر: دور الـ 32
الأحد 5 فبراير: دور الـ 16
الأحد 19 فبراير: ربع النهائي
الخميس 11 مايو: نصف النهائي
الجمعة 12 مايو: النهائي
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