الصفقة الثانية.. الزمالك يضم إبراهيما نداي

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 14:22

كتب : FilGoal

إبراهيما نداي

أعلن نادي الزمالك ضم إبراهيما نداي قادما من لوزيرن السويسري في ثاني صفقات الأبيض تدعيما للموسم الجديد.

ويعتبر نداي ثاني صفقات الزمالك الرسمية بعد الإعلان عن ضم زكريا الوردي لاعب وسط الرجاء المغربي.

ويتواجد نداي في نادي الزمالك منذ أيام على هامش تدريبات الفريق.

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اقتراب الزمالك من حسم صفقة إبراهيما نداي. (طالع التفاصيل)

ولعب نداي في صفوف وادي دجلة الذي تعاقد مع من جاراف السنغالي في صيف 2016، ثم أعاره إلى إرجوتيليس اليوناني في صيف 2017 لمدة موسم.

وفي صيف 2019 باع وادي دجلة اللاعب إلى لوزيرن السويسري.

نداي البالغ من العمر 24 عاما لعب مع لوزرين 112 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 24 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وحضر نداي إلى مصر وتواجد في مباراة الزمالك أمام الاتحاد والتي توج فيها الأبيض باللقب.

وحقق الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 14 في تاريخه.

ويختتم الزمالك مبارياته في مسابقة الدوري غدا الثلاثاء بمواجهة إيسترن كومباني.

ويلعب الأبيض بقائمة كاملة من اللاعبين الشباب.

الزمالك إبراهيما نداي لوزيرن
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